V Nemecku obžalovali muža z plánovania útoku na izraelskú ambasádu
Achmad E. je obžalovaný z podpory zahraničnej teroristickej organizácie, pokusu o členstvo v takejto skupine a prípravy závažného násilného činu.
Autor TASR
Berlín 20. augusta (TASR) - Nemecká prokuratúra v stredu obžalovala ruského občana, ktorý údajne plánoval útok na izraelské veľvyslanectvo v Berlíne a v Pakistane sa chcel pridať k teroristickej skupine Islamský štát (IS). TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a AP.
Achmad E. je obžalovaný z podpory zahraničnej teroristickej organizácie, pokusu o členstvo v takejto skupine a prípravy závažného násilného činu. Polícia ho zadržala ešte 20. júla na berlínskom letisku.
„Od začiatku februára 2025 plánoval spáchať útok v Nemecku, napríklad na izraelské veľvyslanectvo v Berlíne,“ uvádza sa vo vyhlásení spolkovej prokuratúry. Na internete si Achmad E. našiel návod na výrobu výbušnín, ale svoj plán nedokázal zrealizovať, pretože sa mu nepodarilo získať potrebné komponenty.
Zároveň obžalovaný pre IS prekladal propagandistické materiály do ruštiny a čečenčiny. Prokurátora uviedla, že mal v úmysle pripojiť sa k tejto skupine na území Pakistanu a absolvovať tam vojenský výcvik. Krátko pred odchodom do krajiny poslal video jednému z členov IS, v ktorom deklaroval lojalitu tejto teroristickej skupine.
