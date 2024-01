V Nemecku očakávajú husté sneženie a poľadovicu

Berlín 17. januára (TASR) - V Nemecku sa v stredu očakáva husté sneženie a poľadovica, predovšetkým v centre a na juhu krajiny. Počasie zrejme ovplyvní všetky druhy dopravy v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Nemecká meteorologická služba (DWD) na základe predpovede zverejnenej v utorok večer varovala pred vysokým rizikom poľadovice na juhozápade, respektíve v južnej časti Nemecka. Na západe, východe a v strede krajiny by malo podľa predpovede husto snežiť počas celej stredy.



Očakáva sa, že to bude mať významný vplyv na dopravnú infraštruktúru vrátanie zrušenia letov. Spoločnosť Fraport, ktorá prevádzkuje letisko vo Frankfurte, varovala, že letecká doprava môže byť značne obmedzená až do štvrtka. Vzhľadom na predpovedané sneženie letisko v stredu očakáva desiatky zrušených letov.



Letisko v meste Saarbrücken na juhozápade Nemecka už avizovalo, že v stredu úplne pozastaví svoju prevádzku.



Predpoveď počasia ovplyvnila dopravu aj na letisku hlavného mesta Berlín. Dosiaľ bolo na stredu zrušených 20 letov z a do Frankfurtu a desať letov do a z Mníchova, oznámila hovorkyňa letiska ešte počas utorka. Pasažierom cestujúcim do Frankfurtu a Mníchova odporučili, aby si pravidelne kontrolovali stav ich letu.



Letisko v bavorskej metropole Mníchov podľa agentúry DPA prostredníctvom hovorkyne informovalo, že v stredu bolo pre mrznúci dážď a poľadovicu z plánovaných 650 zrušených dovedna 250 prichádzajúcich aj odchádzajúcich letov.



Pre poveternostné podmienky zrušili v niektorých okresoch spolkovej krajiny Bavorsko vyučovanie na školách, prípadne prebieha výučba na diaľku.