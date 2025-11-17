< sekcia Zahraničie
V Nemecku odhalili dve novoobjavené Bachove organové diela
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - V pondelok boli predstavené dve doteraz neznáme organové skladby Johanna Sebastiana Bacha. Informoval o tom riaditeľ Bachovho archívu s tým, že vznikli v ranom období jeho tvorby. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Nemecký minister kultúry Wolfram Weimer objav označil za „veľký moment pre svet hudby“ a „globálnu senzáciu“. Dve sólové organové diela Bach skomponoval v období, keď pracoval ako učiteľ hry na organ v meste Arnstadt v Durínsku. Prvýkrát upútali pozornosť výskumníkov pred viac ako 30 rokmi. Rukopisy neboli datované ani podpísané a vznikli okolo roku 1705, keď mal Bach 18 rokov.
Po 320 rokoch ich tiež uviedli v Kostole sv. Tomáša v Lipsku, kde je Bach pochovaný a kde 27 rokov pôsobil. Na tlačovej konferencii pred uvedením diel Weimer povedal: „Toto je zdroj veľkej radosti pre mnohých, mnohých milovníkov hudby na celom svete.“
Riaditeľ Bachovho archívu Peter Wollny sa s týmito dielami prvýkrát stretol v Kráľovskej knižnici Belgicka v roku 1992. Ich rukopis však nezodpovedal Bachovi. Archívny výskum po dlhom čase potvrdil, že kópie pôvodných skladieb napísal bývalý Bachov žiak v Arnstadte, Salomon Guenther John.
Bachov archív vznikol pred 75 rokmi a pomohol objaviť niekoľko predtým stratených diel skladateľa.
