V Nemecku odhalili gang, ktorý nelegálne pašoval utečencov do Británie

Berlín 6. júla (TASR) - Príslušníci polície piatich európskych krajín odhalili zločineckú sieť, ktorá v priebehu 18 mesiacov nelegálne prepašovala cez Lamanšský prieliv až 10.000 utečencov. V stredu o tom informovala nemecká polícia. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Na jednom z najväčších zásahov zameraných na ilegálne plavby člnov s utečencami spolupracovali policajné zložky z Belgicka, Británie, Francúzska, Holandska a Nemecka a zatkli niekoľko desiatok podozrivých osôb.



S policajtmi spolupracovala aj Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Eurojust.



Pašerácky gang v Nemecku skladoval člny i motory a iné lodné príslušenstvo, ktoré dovážal z Turecka. Neskôr plavidlá previezli na sever Francúzska, odkiaľ sa mali utečenci preplaviť do Británie. Za každý takýto nelegálne prechod skupina zinkasovala 65.000 libier.



Podľa Guardianu sa člny pripravené na prepravu utečencov spočiatku obstarávali a skladovali priamo vo Francúzsku, kde však neskôr začalo platiť nariadenie, podľa ktorého sa všetci záujemcovia o kúpu člnov, vonkajších člnových motorov a záchranných viest musia preukázať občianskym preukazom. Preto zločinecká sieť presunula svoje hlavné aktivity do Nemecka.



Francúzske ministerstvo vnútra v júni informovalo, že počet utečencov prichádzajúcich do Británie z Francúzska cez Lamanšský prieliv narástol v prvej polovici tohto roka o 68 percent – od 1. januára do 13. júna išlo o viac ako 20.000 osôb.