V Nemecku odsúdili dvoch mužov za zneužívanie detí

Berlín 11. septembra (TASR) - Súd v Nemecku uznal v piatok dvoch mužov za vinných z dlhodobého závažného sexuálneho zneužívania detí, ako aj prechovávania a distribúcie detskej pornografie. Informovala o tom agentúra DPA.



Regionálny súd v meste Mönchengladbach mužom vymeral tresty odňatia slobody v dĺžke 13,5 a 14,5 roka.



Jeden z obžalovaných z mesta Krefeld po zatknutí spísal obsiahle priznanie, vďaka čomu obete nemuseli vypovedať. Muž od roku 2016 opakovane sexuálne zneužíval svoju v súčasnosti 11-ročnú dcéru a začiatkom roku 2017 začal so spoluobvineným z mesta Viersen zneužívať aj jeho medzičasom 12-ročnú neter.



Obvinený z Viersenu sa priznal len k tretine obvinení. Odmietol sa vyjadriť, či bolo zneužívanie súčasťou organizovanej siete.



Obaja boli obvinení z viac ako 100 prípadov zneužitia, avšak väčšinu súd nedokázal, pretože by si to vyžadovalo svedectvo obetí.



"Chceli sme dievčatá (pred tým) ochrániť," uviedol sudca Lothar Beckers.



Obhajcovia odsúdených avizovali, že proti verdiktu súdu sa mienia odvolať.



Proces, ktorý sa začal 29. apríla, bol súčasťou rozsiahleho vyšetrovania, ktoré vlani v Nemecku odhalilo rozsiahlu sieť ľudí vyrábajúcich alebo šíriacich detskú pornografiu. Vyšetrovatelia uviedli, že odhalili 30.000 možných podozrivých, avšak doteraz identifikovali len zlomok z nich.