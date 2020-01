V Nemecku odsúdili muža za plánovanie teroristického útoku

Berlín 24. januára (TASR) - Na päť rokov a štyri mesiace odňatia slobody odsúdili v piatok v nemeckej v metropole Berlín islamistu vo veku 32 rokov za plánovanie teroristického útoku. Informovala o tom agentúra DPA.



"Muž s radikálnymi islamistickými názormi je vinný z prípravy ťažkého zločinu ohrozujúceho štát," píše sa v rozsudku najvyššieho berlínskeho súdu.



Magomed-Ali C. síce nie je považovaný za hlavného páchateľa, avšak podporoval možné spáchanie teroristického útoku a v jeho byte boli nájdené výbušniny. Pri plánovanom útoku na berlínske nákupné stredisko Gesundbrunnen-Center malo v roku 2016 prísť o život čo najviac ľudí. Jeho cieľom bolo totiž šíriť atmosféru strachu.



Súd udelil mužovi nižší trest, než žiadala prokuratúra, ktorá bola za šesť rokov a desať mesiacov. Predsedajúci sudca ako dôvod uviedol ťažké získavanie dôkazov.



Podľa spolkovej prokuratúry plánoval Magomed-Ali C. útok od leta 2015 spolu s ďalším islamistom väzneným vo Francúzsku. Na plánovaní sa údajne počas niekoľkých týždňov v októbri 2016 podieľal aj tuniský terorista Anis Amri, doplnil internetový server rbb24.de.



Amri 19. decembra 2016 odcudzeným kamiónom vrazil do ľudí na námestí Breitscheidplatz, kde sa konal vianočný trh, pričom zabil 12 osôb a zranil desiatky ďalších. Po tom, ako následne utiekol z Nemecka, ho po niekoľkých dňoch pri Miláne zastrelila talianska polícia.



Muži s islamistickými väzbami plánovanie útoku v októbri 2016 prerušili a k jeho uskutočneniu nakoniec nedošlo.