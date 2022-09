Muža, ktorý v Nemecku vraždil pre rúško, odsúdili na doživotie

Berlín 14. septembra (TASR) - Nemecký súd udelil v utorok doživotný trest odňatia slobody 50-ročnému mužovi, ktorý zavraždil pokladníka na čerpacej stanici za to, že ho - počas pandémie - vyzval, aby dodržiaval pandemické opatrenia a nasadil si rúško. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Súd uznal obvineného, ktorého z dôvodu zákona o ochrane osobných údajov identifikoval iba ako Maria N., za vinného z vraždy a odsúdil ho na doživotie.



Muž sa pred súdom bránil, že by mal byť súdený len za zabitie, pretože v čase incidentu bol pod vplyvom alkoholu.



Podľa zistení prokuratúry muža, ktorý prišiel zaplatiť za pivo, pokladník vyzval, aby si nasadil rúško. Odsúdený to odmietol a z čerpacej stanice odišiel. Neskôr sa vrátil - už s rúškom na tvári, ktoré si však stiahol, keď pristúpil k pokladni. Po krátkej výmene názorov muž strelil 20-ročného pokladníka do hlavy.



Mladík bol na mieste mŕtvy a Mario N. sa neskôr sám udal na policajnej stanici, pričom uviedol, že pandemické opatrenia ho stresujú.



Táto vražda, ku ktorej došlo v meste Idar-Oberstein v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na juhozápade Nemecka, svojho času vyvolala u verejnosti šok a obavy, že popierači koronavírusu sa stávajú násilní.



Odpor proti opatreniam prijatým na spomalenia šírenia koronavírusu v Nemecku v rokoch 2020 a 2021 rástol, pričom do ulíc vychádzali tisíce ľudí: aktivisti, odporcovia očkovania i krajne pravicoví radikáli.



V auguste v roku 2020 demonštranti vtrhli aj do budovy Spolkového snemu v Berlíne, pričom niektorí držali tzv. ríšsku vlajku, čo mnohých Nemcov šokovalo.