Sýrskeho explukovníka odsúdili na doživotie za zločiny proti ľudskosti

Koblenz 13. januára (TASR) - Súd v nemeckom meste Koblenz odsúdil vo štvrtok bývalého plukovníka sýrskej bezpečnosti na doživotie za zločiny proti ľudskosti. Verdikt zaznel v rámci prvého procesu na svete týkajúceho sa štátom podporovaného mučenia v Sýrii, informovala agentúra AFP.



Anwar Raslán (58) bol uznaný za vinného z dohliadania nad vraždou 27 ľudí v zadržiavacom zariadení Chatíb v sýrskej metropole Damask, známom aj ako "Pobočka 251", v rokoch 2011 a 2012.



Prokuratúra ho obvinila z dohliadania nad vraždou 58 ľudí a mučením 4000 ďalších, ktorý boli v zariadení, ale nie všetky úmrtia sa podarilo dokázať.



Raslán si vypočul rozsudok cez slúchadlá a nejavil známky emócií, poznamenala AFP.



Raslán počas celého procesu mlčal, ale vo vyhlásení prostredníctvom svojich právnikov uviedol, že väzňov "ani nebil, ani nemučil" a "nikdy sa nesprával neľudsky".



Po tom, čo Raslán v roku 2012 utiekol zo Sýrie, hľadal útočisko v Nemecku. Nikdy sa nepokúsil skrývať svoju minulosť a polícii povedal o svojom pobyte v Sýrii vo februári 2015, keď hľadal policajnú ochranu v Berlíne.



Raslána postavili pred súd v apríli 2020 spolu s ďalším obžalovaným Sýrčanom, Ijádom Gharíbom, obvineným z napomáhania pri zatýkaní demonštrantov a ich dopravení do zadržiavacieho zariadenia.



Gharíb bol vlani odsúdený na štyri a pol roka väzenia za spoluúčasť na zločinoch proti ľudskosti, čo bol prvý celosvetový verdikt za mučenie režimom sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Podľa agentúry AP boli obaja muži zatknutí v Nemecku v roku 2019; roky po tom, čo v krajine požiadali o azyl.



Prípad proti obom mužom bol podaný na základe právneho princípu univerzálnej jurisdikcie, ktorý umožňuje stíhanie trestných činov, aj keď boli spáchané v inej krajine. V Nemecku sa má na budúci týždeň začať aj súdny proces s bývalým sýrskym lekárom obvineným zo zločinov proti ľudskosti.



AFP ďalej uviedla, že Raslán pracoval 18 rokov v sýrskych tajných službách, kde sa podľa nemeckého vyšetrovateľa, ktorý vypovedal na otvorení procesu, dostal do pozície šéfa vyšetrovania v spravodajskej službe. Prokurátori tvrdia, že v zadržiavacom zariadení dohliadal na znásilňovanie a sexuálne zneužívanie, elektrické šoky, bitie päsťami, drôtmi a bičmi, ako aj na odopieranie spánku.



Proti Raslánovi svedčilo viac ako 80 svedkov vrátane 12 "dezertérov režimu" a mnohých sýrskych mužov a žien, ktorí v súčasnosti žijú po celej Európe. Spomínali bičovanie, elektrické šoky, popáleniny od cigariet a údery do genitálií. Niektorí hovoria, že ich zavesili za zápästia, pričom sa zeme dotýkali prstami na nohách. Jeden svedok hovoril aj o masových hroboch, bol totiž zodpovedný za katalogizáciu.



Niektorí svedkovia mali počas procesu zahalené tváre alebo sa objavili v prestrojení v obave z následkov pre svojich príbuzných v Sýrii, zatiaľ čo iné obete sa báli prísť pred súd.