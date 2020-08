V Nemecku opäť pribudlo viac ako 1000 nakazených za deň

Berlín 7. augusta (TASR) - V Nemecku pribudlo za posledných 24 hodín 1147 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. S odvolaním sa na údaje z Inštitútu Roberta Kocha (RKI) o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



Po strede, keď v Nemecku zaznamenali 1045 nových prípadov ochorenia COVID-19, ide od 7. mája už o druhý denný nárast o viac ako 1000 prípadov.



Počet osôb, ktoré mali pozitívne výsledky testov na koronavírus SARS-CoV-2, tak v Nemecku od začiatku pandémie stúpol na 214.214. Počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa zvýšil o osem na 9183.



Počet prípadov nákazy v Nemecku začal opäť stúpať pred niekoľkými týždňami. Najnovší denný nárast nesúvisí s lokalizovanými ohniskami, ako tomu bolo v polovici júna v prípade bitúnku v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ale prípady sa vyskytli v celej krajine.



V nasledujúcich dňoch sa navyše končia prázdniny v 16 spolkových krajinách. Už vo štvrtok sa vrátili žiaci do škôl v Hamburgu.



Vo štvrtok spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn oznámil, že každý, kto sa vráti do Nemecka z oblasti považovanej z hľadiska šírenia koronavírusu za rizikovú, sa musí dať od soboty bezplatne testovať.



Z krajín Európskej únie sú podľa RKI medzi rizikovými krajinami Luxembursko a tri španielske regióny - Aragónsko, Katalánsko a Navarra. Miesta na testovanie budú zriadené v prvom rade na letiskách; takáto možnosť však bude k dispozícii aj v prípade návratu vlakom alebo autom.



Ak niekto testovanie odmietne, môže dostať pokutu až do výšky 25.000 eur.