V Nemecku plánujú verejným fajčením privítať nový zákon o kanabise

Berlín 29. marca (TASR) - Prívrženci legalizácie kanabisu v Nemecku sa v pondelok pripravujú privítať nadobudnutie účinnosti nového zákona akciou "smoke-in" pri Brandenburskej bráne v Berlíne. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Pondelok bude podľa nich znamenať začiatok "novej éry". Od 23.30 h preto v nedeľu večer pozývajú každého prísť k ikonickej stavbe a fajčiť na verejnosti marihuanu až v okamihu, keď zákon nadobudne účinnosť.



"Môžete si zapáliť o polnoci," povedal konopný spolok. Podujatie bolo oficiálne zaregistrované políciou ako demonštrácie. Menšie akcie sú plánované aj na Veľkonočný pondelok v mestách Lipsko, Hamburg, Norimberg, Heidelberg, Regensburg, Dortmund a Kolín nad Rýnom.



Nová legislatíva umožňuje dospelej osobe držbu do 25 gramov kanabisu na osobné použitie na verejnosti. Tri živé rastliny konope si bude môcť legálne pestovať vo vlastnom dome a mať tam do 50 gramov konope pre osobné použitie. Zákaz fajčenia trávy platí stále v školách a športových zariadeniach, prípadne do 100 metrov od nich.