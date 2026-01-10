< sekcia Zahraničie
V Nemecku po hustom snežení opäť premávajú vlaky

Autor TASR
Berlín 10. januára (TASR) - Železničná doprava v severnom Nemecku sa v sobotu po zimnej búrke Elli so silným snežením postupne normalizuje. Podľa cestovného poriadku však začne premávať o niekoľko hodín neskôr, ako sa pôvodne uvádzalo, informovala hovorkyňa Deutsche Bahn. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Začína sa to naozaj pomaly. Vlaková doprava je naďalej výrazne obmedzená,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prvé diaľkové vlaky by mali začať premávať okolo poludnia. Regionálne linky sa obnovili už okolo 9.00 h.
V piatok večer a počas noci železničný personál skontroloval trate a zabezpečil, aby sa vlaky dostali tam, kam mali. Pre uviaznutých pasažierov železnica sprístupnila sedem vykurovaných prístreškových vlakov v Hamburgu, Hannoveri, Kasseli a Berlíne, kde mali k dispozícii Wi-Fi, jedlo a nápoje.
Na diaľkových linkách na trase východ-západ Berlín-Hannover-Porúrie a severojužné trate Porúrie-Hamburg a Berlín-Hamburg sa spoje obnovia neskôr počas dňa. V sobotu však nebudú premávať diaľkové vlaky zo severu do Dánska alebo Holandska, dodala hovorkyňa.
V Hamburgu býva tradične počas zimy menej snehu, ale Nemecká meteorologická služba (DWD) v sobotu skoro ráno informovala, že v meste je vrstva snehu päť centimetrov.
