V Nemecku po náraze malého lietadla do budovy zomreli traja ľudia

Lietadlo začalo padať nad Bruchsalom, približne 70 kilometrov severozápadne od mesta Stuttgart, a narazilo do hobbymarketu Bauhaus.

Stuttgart 21. júla (TASR) - Traja ľudia v sobotu (20. 7.) zahynuli, keď malé lietadlo narazilo do budovy supermarketu so stavebným a záhradným tovarom Bauhaus v meste Bruchsal v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko na juhozápade Nemecka. V budove nikto neutrpel zranenia. Aktuálne informácie priniesla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na políciu a denník Bild.



Zatiaľ nie je známa príčina havárie a ani to, kto sa nachádzal na palube stroja.



Policajný hovorca dodal, že podľa určitých náznakov sa pilot pokúšal uskutočniť neplánované pristátie na malom letisku susediacom s hobby predajňou.



Lietadlo sa zrejme prevrátilo a narazilo do múru predajne.



Hoci budova na prvý pohľad nebola poškodená, polícia ju vyprázdnila a okolie uzavrela, kým preverovala, či hrozí jej zrútenie.