V Nemecku po zaočkovaní AstraZenecou zaznamenali 42 prípadov trombózy

Frankfurt 10. apríla (TASR) - Nemeckí zdravotníci doposiaľ zaznamenali 42 prípadov zriedkavých krvných zrazenín, ktoré sa vyskytli po zaočkovaní vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Oznámil to v piatok večer nemecký Inštitút Paula Ehrlicha (PEI), informovala agentúra DPA.



Do 2. apríla bolo u osôb zaočkovaných vakcínou od Astrazenecy hlásených 42 prípadov veľmi zriedkavého druhu cerebrálnej venóznej trombózy. V 23 prípadoch bol podľa PEI okrem toho diagnostikovaný aj nedostatok krvných doštičiek.



S výnimkou siedmich prípadov išlo o ženy vo veku od 20 do 63 rokov. Postihnutí muži mali 24 až 58 rokov. Vakcínou Vaxzevria od AstraZenecy sú v Nemecku častejšie očkované práve ženy.



Osem osôb na uvedené komplikácie zomrelo, päť žien a traja muži, uviedol Inštitút Paula Ehrlicha, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť vakcín,



V kategórii žien vo veku 20-59 rokov bol počet zaznamenaných trombóz výrazne vyšší, než by sa mohlo bežne očakávať.



Nemecké ministerstvo zdravotníctva koncom marca preventívne pozastavilo očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v prípade osôb mladších ako 60 rokov. Dôvodom sú práve podozrenia z jej možných veľmi zriedkavých vedľajších účinkov v podobe tvorby krvných zrazenín.



V súčasnosti sa očkovacia látka od AstraZenecy v Nemecku aplikuje len vo vekovej skupine 60-70 rokov, pre ktorú nateraz nie je dostupná iná alternatíva.



V Nemecku do 2. apríla podali približne 14,38 milióna dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.