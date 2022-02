V Nemecku po požití alkoholu s neznámou látkou zomrel muž

Berlín 14. februára (TASR) - Jeden muž prišiel o život a sedem ďalších osôb skončilo vo vážnom stave v nemocnici po tom, ako cez víkend požili v bare v Bavorsku alkoholické nápoje, do ktorých bola zrejme primiešaná neznáma látka. S odvolaním sa na vyjadrenie tamojšej polície o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Zmienený muž mal 52 rokov. Ostatné osoby, ktoré skončili v nemocnici, majú 33–52 rokov. Polícia vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie neinformovala, aké nápoje skupina požila. Uviedla len, že si spoločne objednali jednu fľašu. Podľa miestnych médií malo ísť o fľašu šampanského, z ktorej všetci popíjali.



K incidentu došlo v sobotu neskor večer v meste Weiden in der Oberpfalz, ležiacom v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Keď do baru dorazila privolaná polícia, našla viacero ľudí zvíjať sa na zemi v kŕčoch, pričom stav ôsmich osôb si vyžadoval hospitalizáciu.



Polícia podľa slov svojej hovorkyne pracuje aj s verziou, že išlo o usmrtenie z nedbanlivosti, momentálne však nepreveruje nijaké podozrivé osoby.