V Nemecku po zistení slintačky a krívačky zakázali prevozy zvierat

Berlín 11. januára (TASR) – Nemecké úrady v sobotu v spolkovej krajine Brandenbursko zakázali prevozy zvierat a preventívne sú zatvorené aj obe zoologické záhrady v Berlíne. Dôvodom je výskyt prípadu slintačky a krívačky neďaleko nemeckej metropoly, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AP.



Slintačka a krívačka sa vyskytla v čriede vodných byvolov na farme v meste Hönow neďaleko Berlína. Ide o prvý výskyt tejto choroby v Nemecku za uplynulých 37 rokov a vôbec prvý jej výskyt v Brandenbursku, píše DPA.



Výskyt vírusu v vo vzorkách odobratých z jedného z troch uhynutých zvierat potvrdila nemecká štátna veterinárna správa. Zvyšných 11 vodných byvolov z čriedy bolo utratených. Bezprostredne nebolo jasné, ako sa zvieratá vírusom spôsobujúcim chorobu nakazili, píše DPA. V rámci prevencie bude utratených aj 200 prasiat z chovu v meste Ahrensfelde, dodáva AP.



Zákaz prevozu zvierat vstúpil podľa AP do platnosti v sobotu a týka sa hoväzdzieho dobytka, prasiat, oviec, kôz a ďalších zvierat vrátane tiav a lám. Vedenie ZOO vo vyhlásení uviedlo, že vírus neohrozuje ľudí, no môže sa prenášať na oblečení.



Slintačka a krívačka je vírusové ochorenie, ktoré napáda hovädzí dobytok, ovce, kozy, prasatá a iné párnokopytníky. Úmrtnosť je zvyčajne nízka, nákaza však spôsobuje u zvierat horúčku, stratu chuti do jedla, nadmernú produkciu slín, pľuzgiere a ďalšie príznaky. Vírus sa ľahko prenáša dotykom a vzduchom a dokáže rýchlo napadnúť celé stáda. Ľudia ho môžu rozširovať poľnohospodárskymi strojmi, obuvou, ošatením a pneumatikami vozidiel, ktoré s vírusom prišli do kontaktu, vysvetľuje AP.