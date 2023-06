V Nemecku počet utečencov z Ukrajiny klesá

Berlín 14. júna (TASR) — Počet ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do Nemecka od začiatku tohto roka klesol. Uviedla to vláda v Berlíne v odpovedí na poslaneckú interpeláciu, informovala v stredu agentúra DPA.



Spolková vláda spresnila, že v apríli bol zaznamenaný príchod 19.300 utečencov z Ukrajiny, v máji ich prišlo okolo 15.600.



Od začiatku roka prišlo do Nemecka dovedna okolo 81.600 Ukrajincov.



Z týchto údajov sa však nedá zistiť, koľko Ukrajincov odišlo od začiatku roka z Nemecka do inej krajiny EÚ alebo sa vrátilo do svojej vlasti napriek prebiehajúcej vojne, píše DPA.



Kým počet vojnových utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny stabilne klesá, počet žiadateľov o azyl z iných krajín hľadajúcich ochranu naopak pribúda, upozornil poslanec Mathias Middelberg, podpredseda poslaneckého klubu opozičných kresťanských demokratov. Zdôraznil, že samosprávy majú čoraz väčšie obavy o to, ako kapacitne zvládnu takýto vysoký počet ľudí.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová by mala podľa neho zabezpečiť, aby sa urýchlene realizovala zmena pravidiel v oblasti migrácie a azylovej politiky, na ktorej sa minulý týždeň dohodli ministri vnútra členských krajín EÚ, „aby sa počet azylantov prichádzajúcich do Nemecka konečne znížil“.



Utečenci z Ukrajiny sú v krajinách EÚ prijímaní bez toho, aby museli žiadať o azyl. Podľa Spolkového úradu pre migráciu a utečencov požiadalo v Nemecku o azyl v prvých piatich mesiacoch tohto roka 125.556 osôb. Je to o takmer 77 percent viac než v rovnakom období minulého roka. Väčšina žiadateľov pochádza zo Sýrie, Afganistanu a Turecka.