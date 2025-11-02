Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Nemecku počet žiadateľov o azyl naďalej klesá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa hovorcu rezortu vnútra k poklesu prispeli sprísnené hraničné kontroly.

Autor TASR
Berlín 2. novembra (TASR) - Počet žiadostí o azyl v Nemecku naďalej klesá. Od začiatku roka do októbra ich podalo 97.277 nových ľudí, čo je výrazne menej než 199.947 za rovnaké obdobie minulého roka. Vyplýva to z údajov ministerstva vnútra, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Naše zmeny v oblasti migračnej politiky fungujú,“ uviedol minister vnútra Alexander Dobrindt pre denník Bild s tým, že vláde sa podarilo znížiť atraktivitu Nemecka ako cieľovej krajiny.

Podľa hovorcu rezortu vnútra k poklesu prispeli sprísnené hraničné kontroly. Od mája bolo na hraniciach odmietnutých alebo vrátených približne 18.600 ľudí, doplnil.

Dobrindt po nástupe do funkcie v máji nariadil, aby žiadatelia o azyl boli odmietaní už na hraniciach. Na znížení počtu migrantov mohli mať podľa DPA vplyv aj opatrenia prijaté balkánskymi krajinami.

Ďalším faktorom je aj zmena situácie v Sýrii, ktorá bola v minulosti hlavnou krajinou pôvodu žiadateľov o azyl – po zvrhnutí režimu Bašára Asada v decembri sa počet utečencov z tejto krajiny znížil, poznamenala agentúra.
