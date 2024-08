V Nemecku povolili odpočúvanie telefónu aktivistov Poslednej generácie

Mníchov 10. augusta (TASR) – Mníchovský oblastný súd zamietol sťažnosť proti monitorovaniu takzvaného "novinárskeho telefónu" údajných členov klimatickej aktivistickej skupiny Letzte Generation (Posledná generácia). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Mníchovská prokuratúra vyšetruje členov skupiny pre podozrenie zo spáchania trestného činu založenia zločineckej skupiny. Sťažnosti proti rozhodnutiu okresného súdu o monitorovaní telefónu podali novinári.



Oblastný súd sťažnosti zamietol ako neopodstatnené. Rozhodnutie odôvodnil tým, že telefón nebol používaný výhradne na rozhovory so zástupcami médií.



Podľa spisu existuje podozrenie, že hnutie spĺňa definíciu zločineckej organizácie. Ide o závažné obvinenie a "zisťovanie faktov iným spôsobom by bolo výrazne náročnejšie". Odpočúvanie telefónu je zákonné a spĺňa zákonné podmienky, uvádza súd.



Aktivisti skupiny neblokovali iba cesty a letiská, vyšetrovatelia preverujú tiež podozrenia, že dvaja členovia skupiny sa v apríli 2022 pokúsili sabotovať ropovod z Terstu do Ingolstadtu v Hornom Bavorsku na juhu Nemecka.