V Nemecku povolili vyvesovanie dúhovej vlajky na vládnych budovách

Berlín 13. apríla (TASR) - Nemecké ministerstvo vnútra v stredu oznámilo, že povolilo vyvesovať dúhovú vlajku na vládnych budovách pri určitých príležitostiach. Ako informuje agentúra AP, tento krok má byť prejavom akceptovania rozmanitosti v spoločnosti a jeho cieľom je tiež ukončiť časté diskusie týkajúce sa nejasných pravidiel v tejto záležitosti.



Ministerstvo spresnilo, že vyvesenie dúhovej vlajky musí súvisieť s konkrétnym dátumom, ako sú napríklad dúhové pochody alebo výročie Stonewallského povstania z 28. júna 1969 v New Yorku, ktoré je považované za udalosť vedúcu k vzniku globálneho hnutia za boj za práva komunity LGBT. Počas niektorých štátnych sviatkov či iných dní vztyčovanie dúhovej vlajky, naopak, povolené nebude.



"Sme modernou a rozmanitou krajinou," uviedla vo vyhlásení ministerka vnútra Nancy Faeserová. "Je načase, aby sme to aj my ako štátne inštitúcie dali jasnejšie najavo," dodala.



"Chceme, aby sa vo všetkých oblastiach spoločnosti skončila diskriminácia ľudí z dôvodu ich sexuálnej identity," zdôraznila ministerka. "Chceme prejaviť solidaritu so všetkými, ktorí sa stále stretávajú s vylúčením."



Tento krok je súčasťou sociálnych reforiem novej vlády kancelára Olafa Scholza zloženej z jeho sociálnych demokratov (SPD), zelených a liberálov z FDP. V rámci týchto reforiem vláda spustila napríklad iniciatívu za zrušenie sporného paragrafu trestného zákona, ktorý zakazuje lekárom propagovať interrupcie.



Medzi ďalšie plány kabinetu patrí tiež snaha o legalizáciu predaja marihuany na rekreačné účely, zjednodušenie spôsobu získania nemeckého občianstva a zrušenie obmedzení týkajúcich sa dvojakého občianstva. Vláda chce tiež zrušiť 40 rokov starý zákon, ktorý stanovuje, že transrodové osoby potrebujú pred oficiálnou zmenou pohlavia psychologický posudok a rozhodnutie súdu. Súčasťou tejto procedúry sú často aj intímne otázky.