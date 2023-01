V Nemecku pre štrajk pôšt meškajú milióny listov aj balíkov

Bonn 23. januára (TASR) - Nemecká poštová služba Deutsche Post po trojdňovom štrajku svojich zamestnancov pracuje na tom, aby nahromadenú poštu doručila najneskôr do utorka večera. V západonemeckom Bonne to v pondelok oznámil hovorca Deutsche Post, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Nedoručenú poštu tvorí tri milióny listov a milión balíkov.



"Keďže v posledných rokoch sa už občas takéto zamestnanecké akcie konali, máme dobre nacvičený postup, ako zameškanú prácu čo najrýchlejšie dohnať," uviedol hovorca.



Odborová organizácia Verdi minulý týždeň od štvrtka do soboty zorganizovala celonárodný štrajk zamestnancov pošty. Požaduje 15-percentné zvýšenie platov pre približne 160.000 zamestnancov na najmenej jeden rok. Správna rada Deutsche Post odmieta túto požiadavku ako nerealistickú.