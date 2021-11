V Nemecku preverujú prvé podozrenie na nákazu variantom omikron

Wiesbaden 27. novembra (TASR) – Aj do Nemecka bol už s "veľkou pravdepodobnosťou" zavlečený koronavírusový variant omikron. Oznámil to v sobotu na Twitteri hesenský minister sociálnych vecí Kai Klose.



Podľa Kloseho sa v piatok večer u osoby, ktorá sa vrátila z Juhoafrickej republiky, zistilo niekoľko mutácií typických pre variant omikron, predtým známy pod označením B.1.1.529. Na výsledky kompletného sekvenovania genómu vírusu sa ešte čaká, dodal minister s tým, že infikovaný je v domácej izolácii.



Hesenské ministerstvo sociálnych vecí podľa agentúry DPA spresnilo, že spomínaná osoba vstúpila na územie Nemecka cez letisko vo Frankfurte nad Mohanom.



Prvý prípad nákazy variantom omikron pravdepodobne zachytili i v susednom Česku. Zaznamenali ho u ženy, ktorá do ČR pricestovala z Namíbie cez Juhoafrickú republiku a Dubaj. Aj v tomto prípade sa čaká na potvrdenie výsledkov sekvenovania.



Prvý zaznamenaný prípad nákazy variantom B.1.1.529 v Európe oznámilo v piatok Belgicko.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". WHO spresnila, že prvá známa vzorka potvrdzujúca infekciu variantom omikron bola odobratá 9. novembra v Juhoafrickej republike.