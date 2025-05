V Nemecku pri havárii malého lietadla zahynuli dvaja ľudia

Berlín 31. mája (TASR) - V západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa v sobotu zrútilo na predzáhradku rodinného domu malé lietadlo. Haváriu neprežili najmenej dvaja ľudia, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AP a denníka The Mirror.



K nehode došlo v meste Korschenbroich neďaleko Mönchengladbachu v blízkosti hraníc s Holandskom. Jednou z obetí bol pravdepodobne pilot lietadla. Nie je dosiaľ zrejmé, či bola druhá osoba pasažier lietadla alebo sa nachádzala v rodinnom dome. Polícia bezprostredne po havárii neuviedla jej možnú príčinu.



Podľa informácií denníku The Mirror však malo lietadlo problémy s motorom a pilot chcel po ich zistení pristáť na letisku v Mönchengladbachu. Lietadlo narazilo do predzáhradky rodinného domu, poškodilo jeho fasádu a v zapätí začalo horieť. Z miesta nehody miestne médiá hlásia stúpať čierny dym.