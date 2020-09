V Nemecku pribudlo 1192 ľudí nakazených koronavírusom

Berlín 28. septembra (TASR) - V Nemecku pribudlo od nedele 1192 nových prípadov nákazy koronavírusom, oznámil v pondelok Inštitút Roberta Kocha (RKI). Celkový počet infikovaných tak dosiahol 285.332, píše denník Die Welt.



Mierne vyšší počet nakazených (286.339) hlási v Nemecku americká Univerzita Johnsa Hopkinsa (JHU) so sídlom v Baltimore.



RKI, ktorý zohľadňuje len údaje elektronicky sprostredkované z jednotlivých nemeckých spolkových krajín a zverejňuje ich raz denne, eviduje doteraz 9460 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo znamená, že od nedele pribudli tri obete na životoch. JHU zaznamenala v krajine pre porovnanie celkovo 9464 úmrtí.



Z koronavírusového ochorenia sa v Nemecku vyliečilo podľa RKI zhruba 250.800 ľudí.



Die Welt poukázal na to, že v pondelky a v nedele je hlásených zvyčajne menej nakazených ako v iné dni. Súvisí to s tým, že nie všetky zdravotnícke úrady počas víkendu sprostredkúvajú pre RKI údaje o infikovaných.



V sobotu hlásilo Nemecko 2507 prípadov, čo predstavovalo najvyšší počet od apríla. Najvyšší počet denných prírastkov nakazených - až viac ako 6000 - registrovalo Nemecko koncom marca a začiatkom apríla.