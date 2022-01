V Nemecku pribudlo 164.000 nakazených koronavírusom

Berlín 26. januára (TASR) - Sedemdňová incidencia – teda počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom na 100.000 obyvateľov za týždeň – prekonala v Nemecku po prvý raz hranicu 900. Podľa agentúry DPA to vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) zo stredajšieho rána. Informovala o tom agentúra DPA.



Týždňová incidencia v Nemecku v stredu dosiahla hodnotu 940,6. Predošlý deň to bolo 894,3. Pred týždňom bola ešte incidencia na úrovni 584,4 a pred mesiacom na hodnote 220,7.



Za posledných 24 hodín v Nemecku zaznamenali 164.000 nových prípadov infekcie. Pred presne týždňom bol denný prírastok nakazených 112.323. Nárast sa pripisuje vysokonákazlivému koronavírusovému variantu omikron.



Odborníci však predpokladajú, že rastie počet nezachytených prípadov, a to čiastočne preto, že testovacie kapacity a zdravotnícke úrady sú čoraz viac na hranici svojich možností, približuje DPA.



Údaje zverejnené v stredu tiež ukázali, že za posledných 24 hodín zomrelo v spolkovej republike v súvislosti s koronavírusom ďalších 166 ľudí, čo je pokles oproti predošlému týždňu, keď bolo úmrtí 239.



Podľa utorkovej správy RKI dosiahol počet ľudí v nemocniciach za posledných sedem dní na 100.000 obyvateľov 4,07.