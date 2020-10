V Nemecku pribudlo 7830 nakazených, ide o nový rekord

Berlín 17. októbra (TASR) - Nemecko dosiahlo v sobotu opäť nový rekord v počte novonakazených koronavírusom za uplynulých 24 hodín - za piatok pribudlo 7830 prípadov a ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 33 osôb. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), o ktorých informovala agentúra DPA.



Aktuálny prírastok infikovaných osôb je takmer o 500 vyšší než boli piatkové čísla, keď do štatistík pribudlo 7334 nakazených. Uplynulú sobotu hlásili tamojšie zdravotnícke úrady 4721 nových nakazených.



V marci počas vrcholiacej prvej vlny pandémie dosahovali počty nakazených zhruba 6300 prírastkov denne. DPA však upozorňuje na to, že vzhľadom na zvýšené testovacie kapacity sa v súčasnosti odhalí omnoho viac prípadov.



Od začiatku pandémie zaznamenali v Nemecku podľa údajov RKI 356.387 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 9767 súvisiacich úmrtí. Z nákazy sa dosiaľ vyliečilo približne 290.000 ľudí.