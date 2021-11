V Nemecku pribudol rekordný počet nakazených od začiatku pandémie

Berlín 10. novembra (TASR) - V Nemecku pribudlo za uplynulých 24 hodín 39.676 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najviac od začiatku pandémie. Na ochorenie COVID-19 zomrelo ďalších 236 ľudí. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) zverejnených v stredu ráno, informuje agentúra DPA.



Doterajší rekord hlásili v počte novonakazených pochádza z 5. novembra, keď za predošlý deň pribudlo 37.120 infikovaných. Pred týždňom bol denný prírastok 20.398 nakazených.



RKI zaznamenal aj výrazné zvýšenie hodnoty sedemdňovej incidencie (počet nakazených na 100.000 obyvateľov). Tá sa v stredu vyšplhala na 232,1, pričom rekordné hodnoty nad 200 eviduje RKI už tretí deň za sebou. Pred týždňom sa týždňová incidencia pohybovala na úrovni 146,6, pred mesiacom 66,1.



Od začiatku koronavírusovej pandémie zaznamenali v Nemecku 4.844.054 potvrdených prípadov covidu, avšak ich skutočný počet môže byť omnoho vyšší, keďže mnohé prípady sa nepodarí odhaliť alebo nie sú zaradené do štatistík. Ochoreniu COVID-19 doteraz podľahlo 96.963 ľudí.



Počet hospitalizovaných pacientov na 100.000 obyvateľov v priebehu siedmich dní — najdôležitejší parameter pre možné sprísnenie protipandemických opatrení - mal v stredu 4,31 (v pondelok to bolo 3,93).