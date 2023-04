V Nemecku pristálo ruské lietadlo so špeciálnym povolením

Berlín 22. apríla (TASR) - V Berlíne v sobotu pristálo ruské lietadlo so špeciálnym diplomatickým povolením. Pre agentúru DPA to povedal hovorca nemeckých vzdušných síl, informuje TASR.



Lietadlo odletelo do Berlína z Moskvy. Hovorca neuviedol žiadne podrobnosti o pasažieroch či náklade predmetného lietadla.



Daný let vzbudil v sobotu záujem na sociálnych sieťach, všíma si DPA.



Ruské lietadlá v súčasnosti pristávajú v krajinách EÚ iba mimoriadne sporadicky. Členské štáty Únie sa totiž vlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu rozhodli uzavrieť svoj vzdušný priestor a letiská pre ruské lietadlá.