V Nemecku rastie radikalizácia mládeže s pravicovými názormi

Berlín 24. mája (TASR) - Šéf nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA) Holger Münch v sobotu varoval pred rastúcou radikalizáciou mladých ľudí v pravicovo-extrémistických kruhoch. V rozhovore pre mediálnu skupinu Funke upozornil na to, že internet zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu ako miesto pre vytváranie kontaktov s krajne pravicovou scénou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Už približne rok sme čoraz častejšie svedkami toho, ako sa veľmi mladí ľudia s pravicovými názormi radikalizujú a vytvárajú niekedy dobre organizované skupiny, ktoré páchajú závažné trestné činy,“ povedal Holger Münch. Táto radikalizácia, spoločne s náborom i mobilizáciou, sa podľa jeho slov čoraz viac uskutočňujú prostredníctvom sociálnych sietí a pravicových internetových fór.



V Nemecku vlani podľa oficiálnych údajov vzrástla extrémne pravicová kriminalita o takmer 50 percent. Rekordnú úroveň dosiahli politicky motivované trestné činy, pričom z nich najväčší podiel predstavovali tie, ktoré pripísali páchateľom motivovaným pravicovou ideológiou. Za tento nárast podľa úradov môže radikalizácia a polarizácia v spoločnosti, ako aj trenice v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.



Vysoký počet a závažnosť krajne pravicovo motivovaných trestných činov predstavujú podľa Müncha veľkú výzvu pre bezpečnostné zložky, ktoré v reakcii posilňujú svoj dohľad. Zdôraznil, že riešenie tohto problému si vyžaduje celospoločenské úsilie, aby sa zabránilo závažným násilným činom.



Nemecké úrady zasiahli proti krajne pravicovej teroristickej bunke začiatkom tohto týždňa, keď vykonali razie v spolkových krajinách Meklenbursko-Predpomoransko, Brandenbursko a Hesensko.



Pri raziách zadržali päť osôb podozrivých z pravicového terorizmu, ktoré údajne plánovali podnikať voči utečencom a osobám s rozdielnymi politickými názormi. Zadržaní sú členmi zoskupenia, ktoré si dalo názov „Posledná vlna obrany“, a sú vo veku od 14 do 18 rokov.



Toto zoskupenie bolo založené najneskôr v apríli minulého roka a jeho členovia sa považujú za poslednú možnosť obrany nemeckého národa, uviedla spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe. „Ich cieľom je použiť násilie predovšetkým proti migrantom a politickým oponentom a docieliť tak kolaps demokratického systému v Nemeckej spolkovej republike,“ uvádza sa v jej vyhlásení.