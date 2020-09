V Nemecku rastie tlak na zastavenie projektu plynovodu Severný prúd 2

Berlín 5. septembra (TASR) - V Nemecku sa čoraz častejšie ozývajú hlasy na prehodnotenie projektu Severný prúd 2. Dôvodom je otrávenie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová čelí rastúcemu tlaku, aby Berlín prehodnotil projekt plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorým sa má transportovať plyn z Ruska do Nemecka. Podľa spolkovej vlády testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli dôkaz o tom, Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok.



Merkelová v stredu (2. 9.) uviedla, že Navaľnyj bol obeťou pokusu o vraždu, pri ktorej bol použitý novičok a požadovala od Ruska vysvetlenie. Moskva odmieta účasť na tomto čine a ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že tvrdenie Nemecka nie je podložené dôkazmi.



Západné krajiny odsúdili útok na Navaľného a mnohí nemeckí politici požadujú tvrdú odpoveď. "Naša politika musí byť tvrdá, musíme odpovedať rečou, ktorej Putin rozumie," povedal v nemeckom rozhlase predseda zahraničného výboru Bundestagu Norbert Röttgen. Jediná reč, ktorej ruský prezident Vladimir Putin podľa neho rozumie, sú peniaze a plyn.



"Ak teraz dokončíme Severný prúd, pre Putina to bude maximálne potvrdenie a povzbudenie, aby pokračoval v takejto politike," povedal Röttgen predtým v televízii. Podobne sa vyjadril aj v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, v ktorom tiež uviedol, že Nemecko musí prehodnotiť projekt Severný prúd 2, "urobiť z neho tému európskej politiky" a európskym rozhodnutím by malo byť zastavenie projektu. "Doterajšou politikou sme nič nedosiahli, pretože Putin nepovažuje za potrebné brať ohľady na Európanov alebo sa nami zblížiť. Pre neho predstavujeme len slabosť a podľa toho koná na Ukrajine, v Bielorusku a Líbyi."



Cez Severný prúd 2 sa má transportovať plyn priamo z Ruska do Nemecka a má zdvojnásobiť kapacitu existujúceho plynovodu Severný prúd 1. Za projektom je ruský koncern Gazprom a jeho západní partneri. Dokončený je na 90 % a do prevádzky by sa mal dostať začiatkom budúceho roka.



Dokončeniu plynovodu sa snažia zabrániť aj USA, ktoré prijali proti projektu viacero sankcií. Tie sú tiež príčinou, že ešte nie je dokončený. Podľa Washingtonu by plynovod zvýšil závislosť Európskej únie od ruského plynu.



Merkelová zatiaľ projekt Severný prúd 2, na ktorom sa podieľajú aj firmy Uniper Wintershall DEA, Royal Dutch Shell, Engie a OMV, podporuje a minulý týždeň povedala, že Navaľného prípad by sa nemal spájať plynovodom. Takisto mnohí poslanci jej strany naďalej podporujú dokončenie projektu.



Projekt takisto podporuje bývalý sociálnodemokratický kancelár Gerhard Schröder, ktorý je Putinovým priateľom a pôsobí ako lobista pre ruské energetické firmy, rovnako ako mnohí členovia sociálnodemokratickej SPD, ktorá je súčasťou vládnej koalície.