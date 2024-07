Nemecký ústavný súd: Volebná reforma je sčasti protiústavná

Karlsruhe 30. júla (TASR) - Reforma spolkového volebného zákona, ktorú zaviedla nemecká vládna koalícia, je sčasti protiústavná, rozhodol v utorok nemecký Spolkový ústavný súd v meste Karlsruhe. TASR informuje podľa agentúr DPA a Reuters.



Prostredníctvom volebnej reformy sa mal výrazne zredukovať rozsah spolkového parlamentu, ktorý je v súčasnosti najväčším slobodne voleným parlamentom na svete. V parlamentných voľbách by boli prostredníctvom neho značne znevýhodnené aj menšie politické strany.



Nemecký volebný systém bol vytvorený v povojnových rokoch s cieľom zabrániť fragmentácii parlamentu a rozširovaniu menších strán, ktoré v 30. rokoch 20. storočia pomohli vzostupu nacistov Adolfa Hitlera. Systém umožňuje, aby sa do parlamentu dostali len strany, ktoré získajú v parlamentných voľbách aspoň päť percent hlasov.



Výnimka z pravidla piatich percent umožňuje aj menším stranám získať zastúpenie, ak nezískali potrebných päť percent, ale sú silné v jednotlivých spolkových krajinách a získajú tam aspoň tri mandáty.



Vláda chcela touto zmenou znížiť počet poslancov v Bundestagu. Argumentovala tým, že neustále rozširovanie parlamentu ho robí ťažkopádnym. Súd však rozhodol, že navrhovaná zmena by bola v rozpore s ústavou.



Opozícia, vrátane strany Ľavica (Die Linke) a Kresťanskosocialnej únie (CSU), reformu napadla. Obidve strany v minulosti z výnimky profitovali a jej zrušenie by ich mohlo pripraviť o zastúpenie v parlamente.



Rozhodnutie súdu znamená, že nemecký volebný systém zostane nezmenený. To má za následok, že Bundestag bude naďalej pomerne veľký a bude v ňom zastúpených viac politických strán.



Nasledujúce parlamentné voľby v Nemecku budú v septembri 2025, dodáva DPA.