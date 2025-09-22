< sekcia Zahraničie
V Nemecku rozpustili protest pred izraelskou zbrojárskou spoločnosťou
Demonštranti niekoľko dní táborili na lúke pred jedným z dvoch areálov izraelskej spoločnosti Elbit v Ulme.
Autor TASR
Stuttgart 22. septembra (TASR) - Demonštranti, ktorí niekoľko dní protestovali proti izraelskej zbrojárskej spoločnosti v meste Ulm na juhu Nemecka, v nedeľu večer rozpustili svoj protestný tábor, oznámila v pondelok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa policajného hovorcu tábor v nedeľu večer opustilo približne 150 účastníkov. Neboli hlásené žiadne incidenty.
Demonštranti niekoľko dní táborili na lúke pred jedným z dvoch areálov izraelskej spoločnosti Elbit v Ulme. Žiadali prepustenie dvoch mužov a troch žien, ktorí boli po nedávnom proteste pred zbrojárskou spoločnosťou zatknutí. Pätica údajne postriekala vstup do budovy farbou a následne do nej bez povolenia vnikla. Podľa dostupných informácií spôsobili škody v celkovej výške približne jeden milión eur.
Podozriví vo veku od 23 do 39 rokov, ktorí sú občanmi Írska, Británie, Španielska a Nemecka, sú od utorka vo väzbe. Prokuratúra ich obvinila z vytvorenia zločineckej organizácie, neoprávneného vniknutia do budovy a poškodenia majetku.
