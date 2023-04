V Nemecku sa budú konať pochody za mier proti zbraniam na Ukrajinu

Berlín 4. apríla (TASR) - Vo viac ako 100 nemeckých mestách sa počas veľkonočných sviatkov uskutočnia pochody za mier a proti dodávkam zbraní pre ukrajinské sily brániace sa voči ruskej vojenskej ofenzíve. V utorok to oznámili organizátori plánovaných podujatí, informuje agentúra DPA.



Mottom protivojnových pochodov, ktoré sa budú konať počas nadchádzajúceho víkendu, je "Vyhrať mier - a nie vojnu". Hlavnými témami sú ruská ofenzíva na Ukrajine, nebezpečenstvo jej eskalácie až do rozmerov jadrovej vojny a tiež odpor voči vojenským výdavkom a dodávkam zbraní do konfliktných zón.



"Každodenné umieranie a zabíjanie sa musí konečne skončiť," vyzvala v utorok mierová organizácia Netzwerk Friedenskooperative so sídlom v Bonne. Nemecká vláda musí podľa nej "konečne byť aktívnejšia a spustiť diplomatické iniciatívy". Cieľom sú podľa predstaviteľov tohto združenia dosiahnutie prímeria na Ukrajine, mierové rokovania a účasť Nemecka na mierovej iniciatíve Číny.



Peking koncom februára — v období prvého výročia začiatku vojny rozpútanej na Ukrajine Ruskom — zverejnil svoj 12-bodový dokument o "politickom urovnaní" tejto krízy. Vyzval Rusko a Ukrajinu, aby čo najskôr začali mierové rozhovory, a varoval, že v tomto konflikte nesmú byť použité jadrové zbrane.



V nemeckej metropole Berlín sa pochod za mier začne v sobotu o 13.00 h v štvrti Wedding. "Už žiadne ďalšie zbrane. Koniec s vojnovým štvaním a sankciami," vyzvali organizátori. Dodali, že Nemecko je podľa nich "súčasťou mašinérie zabíjania" a dodávkami zbraní a "vojnovou rétorikou" je spoluvinné za tisíce mŕtvych na Ukrajine a milióny vysídlených.



Nemecko rovnako ako ďalší spojenci Kyjeva poskytuje ukrajinským silám finančnú i vojenskú podporu.



Medzi ohlásenými rečníkmi, ktorí majú na pochodoch vystúpiť, sú napríklad poslankyňa nemeckého parlamentu Zaklin Nasticová zo strany Ľavica, zástupca odborov Verdi či predseda iniciatívy Naturfreunde Deutschland.