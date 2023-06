V Nemecku sa dohodli na návrhu zákona o výmene vykurovacích systémov

Berlín 13. júna (TASR) - Nemecká vláda tento týždeň predloží parlamentu návrh zákona o výmene starých vykurovacích systémov za ekologickejšie. Dohodlo sa na tom v utorok vedenie koaličných strán, keď sa predtým nedokázali dohodnúť predstavitelia ich parlamentných frakcií, TASR informuje na základe správy DPA.



Prelomové vládne rokovania viedol kancelár Olaf Scholz za Sociálnodemokratickú stranu (SPD), vicekancelár Robert Habeck za Zelených a minister financií Christian Lindner za Slobodnú demokratickú stranu (FDP).



Podľa návrhu zákona by mal byť od roku 2024 každý nový vykurovací systém poháňaný aspoň zo 65 percent zelenou energiou. Výmenám majú pomôcť štátne dotácie, pričom návrh počíta s prechodnými obdobiami a ustanoveniami o ťažkostiach spôsobených výmenou.



Spolková vláda návrh schválila v predstihu, nemecký parlament ho však v utorok nezaradil do programu. Vedenie koaličných strán vo vláde potom dosiahlo dohodu a návrh sa vráti do Bundestagu.



Slobodným v návrhu zákona prekážali niektoré detaily. Chcú napríklad, aby sa výraznejšie zdôraznila možnosť vykurovania plynom na vodíkový pohon. Údajne tiež presadzuje zachovanie poplatku za modernizáciu, prostredníctvom ktorého sa náklady môžu preniesť na nájomcov nehnuteľností a prenajímatelia by mali možnosť tieto peniaze investovať. Na druhej strane, ochrana nájomníkov je hlavnou požiadavkou SPD.



Šéfka parlamentnej skupiny Zelených Katharina Drögeová kritizovala FDP za to, že robí rozruch ešte pred prvým čítaním zákona. Podľa nej je jasné, že parlament pred schválením návrhu v ňom urobí rozsiahle zmeny.



FDP však chcela od koaličných partnerov z SPD a Zelených jasný signál, ako by sa mohli parlamentné rokovania skončiť. Predseda poslaneckého klubu FDP Christian Dürr počas utorka zdôraznil, že zákon by sa musel ešte "zásadne" zmeniť, aby prešiel.



Koaliční partneri už prisľúbili, že zákon prejde parlamentom pred letnou prestávkou, ktorá sa začína 7. júla. Ak zákon nebude podľa Drögeovej prijatý, bola by to "veľká záťaž" pre fungovanie koalície. Dodala však, že parlamentu stále ostáva dosť času na jeho prerokovanie.