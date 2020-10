V Nemecku sa dohodli na sprísnení opatrení v prípade nárastu infekcií

Düsseldorf 11. októbra (TASR) - Starostovia 11 najväčších nemeckých miest sa so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou dohodli na zavedení prísnych opatrení v prípade, že počet nakazených na 100.000 obyvateľov za obdobie siedmich dní prekročí 50 osôb. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Medzi opatrenia patrí i povinné nosenie rúšok na tých verejných priestranstvách, kde nie je možné dodržať potrebné odstupy, uvádza na svojej webovej stránke denník Der Tagesspiegel.



Ďalšie obmedzenia by sa podľa Der Tagesspiegel mali týkať obmedzenia otváracích hodín prevádzok, predaja alkoholických nápojov, či počtu účastníkov na podujatiach a súkromných oslavách.



Predstavitelia nemeckej metropoly Berlín počas uplynulého týždňa oznámili, že vzhľadom na stúpajúci počet prípadov nákazy koronavírusom zavedú prísnejšie epidemiologické pravidlá vrátane skrátenia otváracích hodín barov a reštaurácií či obmedzení kontaktov. Opatrenia vstúpili do platnosti od soboty.



K iniciatíve sa okrem Berlína pridali Brémy, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt nad Mohanom, Hamburg, Kolín nad Rýnom, Lipsko, Mníchov a Stuttgart.



Nočný život vo veľkých mestách je jednou z hlavných príčin nárastu počtu prípadov ochorenia COVID-19, píše DPA. Merkelová v piatok mladých ľudí vyzvala, aby dodržiavali pravidlá a vyhýbali sa oslavám v čase nočného zákazu vychádzania.



Polícia v noci na nedeľu zasahovala v Mníchove, Berlíne a v meste Trier na západe krajiny v súvislosti so zhromaždeniami a večierkami, ktoré porušovali opatrenia.



Inštitútu Roberta Kocha (RKI) v nedeľu zaznamenal 3483 nových prípadov nákazy a 11 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. V Nemecku od začiatku pandémie zaznamenali viac ako 322.400 prípadov nákazy a najmenej 9615 úmrtí.