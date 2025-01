V Nemecku sa konala rozlúčka s chlapcom zabitým pri útoku v Magdeburgu

Magdeburg 18. januára (TASR) - V meste Wolfenbüttel na severe Nemecka sa v sobotu konala posledná rozlúčka s deväťročným chlapcom, ktorý je jednou zo šiestich obetí decembrového útoku na vianočných trhoch v neďalekom Magdeburgu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Na smútočnom obrade v tamojšom Kostole svätého Petra sa podľa polície zúčastnilo približne 300 ľudí. Ulicu pred kostolom ohradili. Smútiacim boli k dispozícii psychológovia a na mieste boli teiž dobrovoľní hasiči. Urnu po ceremónii mali uložiť na cintoríne v neďalekej dedine Warle.



Wolfenbüttel leží zhruba 80 kilometrov západne od Magdeburgu, kde 20. decembra 50-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin krátko po 19.00 h v prenajatom vozidle vrážal do ľudí na vianočných troch. Jeho čin si vyžiadal šesť mŕtvych (päť žien vo veku od 45 do 75 rokov a zmieneného deväťročného chlapca) a 299 zranených. Policajti ho bezprostredne po útoku zadržali.



Útočník pochádza zo Saudskej Arábie a pracoval ako psychiater. V Nemecku žije od roku 2006, v roku 2016 získal štatút politického utečenca. Na sociálnych sieťach zdieľal extrémistické postoje a Rijád tvrdí, že pred ním nemecké úrady opakovane varovala.



V Nemecku dokonca voči nemu prebiehalo dovedna 14 vyšetrovaní, z ktorých väčšina bola zastavená, informoval vo štvrtok Spolkový kriminálny úrad (BKA). Dvakrát bol podľa BKA aj právoplatne odsúdený, naposledy deň pred útokom v Magdeburgu, a to za zneužívanie tiesňovej linky.



Magdeburg navštívil vo štvrtok nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, aby vyjadril sústrasť pozostalým a vďaku záchranárom, s ktorými sa stretol.