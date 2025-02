V Nemecku sa na voľbách do popoludnia zúčastnilo 52 percent voličov

Berlín 23. februára (TASR) – V nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách v Nemecku hlasovala do skorého popoludnia viac ako polovica oprávnených voličov. Medzi hlasujúcich patrili už dopoludnia aj kandidáti hlavných strán na spolkového kancelára, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Účasť na voľbách do 14.00 h dosiahla 52 percent, oznámila volebná komisia. Tento údaj neobsahuje hlasy odovzdané vopred poštou. Volebné miestnosti sú otvorené do 18.00 h a krátko na to budú k dispozícii prvé prognózy.



Oznámenie volebnej komisie neuvádza porovnanie s účasťou na posledných parlamentných voľbách z roku 2021. Tá bola v rovnakom čase na úrovni 36,5 percenta vo volebných miestnostiach, avšak vzhľadom na pandémiu covidu vtedy viac ľudí hlasovalo poštou.



Celková účasť v roku 2021 dosiahla 76,4 percenta. Tento rok môže hlasovať približne 59 miliónov nemeckých občanov. Jeden hlas odovzdávajú politickej strane a druhý kandidátovi vo svojom volebnom obvode. Zložitý volebný systém môže znamenať, že konečné rozdelenie kresiel v Spolkovom sneme (Bundestag) bude jasné až po zverejnení všetkých výsledkov, priblížila DPA.



Predvolebné prieskumy pripisujú prvé miesto kresťanským demokratom z únie CDU/CSU, ktorej kandidátom na kancelára je šéf CDU Friedrich Merz. Na druhom mieste bola pravicová protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD), nasledovali sociálni demokrati (SPD) doterajšieho kancelára Olafa Scholza a koaliční Zelení. Do parlamentu by sa mala dostať aj strana Ľavica, liberáli z FDP a ľavicová Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) nemajú prekročenie päťpercentnej hranice isté.



Merz privítal voličov a priateľov, keď dopoludnia spolu s manželkou Charlotte odovzdával hlasy vo svojom domovskom meste vo volebnom obvode Hochsauerland na západe Nemecka. S reportérmi nehovoril, očakáva sa však, že odcestuje do Berlína, kde bude večer sledovať výsledky.



Scholz si bol ráno zabehať s ochrankármi pred tým, ako hlasoval vo svojom volebnom obvode v Postupime pri Berlíne, v ktorom kandiduje proti terajšej ministerke zahraničných vecí Annalene Baerbockovej (Zelení). Ak Scholz získa priamy mandát, chce celé legislatívne obdobie zostať v Bundestagu, aj keď už nebude vo vláde.



Vicekancelár a kandidát Zelených na kancelára Robert Habeck hlasoval vo svojom meste Flensburg neďaleko dánskej hranice, kým kancelárska kandidátka AfD Alice Weidelová už skôr oznámila, že odovzdá hlas poštou.