V Nemecku sa obávajú nového subvariantu koronavírusu

Berlín 5. januára (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach vo štvrtok vyjadril znepokojenie nad novým subvariantom koronavírusu XBB.1.5, ktorý bol objavený v októbri. Uviedol to na svojom Twitteri. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Dúfajme, že sa nám podarí prežiť zimu ešte skôr, než sa tu nový variant rozšíri," uviedol Lauterbach, pričom poukázal na šírenie XBB.1.5 najmä na severovýchode Spojených štátov. Dodal, že nový variant spôsobil v tejto oblasti zvýšený počet hospitalizovaných pacientov.



"Monitorujeme, či sa XBB.1.5 v Nemecku nachádza a ako rýchlo sa šíri," vyhlásil minister.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odhaduje, že subvariantom koronavírusu XBB.1.5 sa v poslednom týždni roka 2022 infikovalo približne 40,5 percenta zo všetkých nových prípadov nákazy v USA. Určité obavy z nového variantu vyjadrila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Agentúra DPA pripomína, že subvariant omikronu XBB.1.5, ktorý bol objavený vlani v októbri, je nákazlivejší, než všetky predošlé verzie koronavírusu. Uviedla to technická riaditeľka WHO pre COVID-19 Maria Van Kerkhoveová.



Podľa genetického rozboru sa subvariant šíri najmä v Európe a Spojených štátoch amerických, pričom ho zaznamenali už v 29 krajinách sveta.