NEŠŤASTIE VO VODE: V Nemecku sa v auguste utopilo až 117 osôb

Hannover 17. septembra (TASR) - V Nemecku sa v auguste utopilo 117 osôb. Ide o najvyšší počet utopených za jeden mesiac v posledných 17 rokoch. Informovala o tom vo štvrtok Nemecká spoločnosť na záchranu životov (DLRG), z ktorej správy citovala agentúra DPA.



Pomerne nízke počty utopených naproti tomu evidovali v spolkovej republike v mesiacoch jún a júl. Vďaka tomu zaznamenali v priebehu prvých ôsmich mesiacov kalendárneho roka dovedna 329 takýchto úmrtí, čo je o približne 20 percent menej než za rovnaké obdobie vlaňajška.



"Len čo sa oteplí, ľudia začnú skákať do vody, a často až príliš neopatrne," uviedol predseda DLRG Achim Haag. Dodal, že príčinami ich skonu sú následne najmä nedbalosť, preceňovanie vlastných schopností a pripravenosť riskovať - no zo všetkého najviac plávanie v nestrážených vodách.



Haag tiež poznamenal, že v dôsledku pandémie nového druhu koronavírusu boli zatvorené mnohé plavecké bazény či kúpaliská a viac ľudí sa tak uchyľovalo ku kúpaniu v prírodných vodných plochách.



V auguste tohto roka sa v Nemecku utopil viac než dvojnásobok ľudí než počas vlaňajšieho augusta, keď v krajine zaznamenali 45 takýchto úmrtí.



K približne 85 percentám utopení dochádza v Nemecku podľa údajov DLRG v jazerách či riekach, ktoré sú obvykle nestrážené. Pomerne bezpečné sú podľa Haaga v tomto smere krajiny ležiace pri Severnom a tiež Baltskom mori, na ktorých pobreží má DLRG takmer 90 rozhľadní a približne od polovice mája do polovice septembra ich monitoruje.