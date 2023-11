Štúdia: V Nemecku sa výrazne zvýšil počet bezdomovcov

Berlín 7. novembra (TASR) - Počet bezdomovcov v Nemecku sa výrazne zvýšil a ku koncu júna 2022 ich bolo 447.000. Vyplýva to z odhadu, ktorý v utorok zverejnilo Spolkové združenie pre pomoc ľuďom bez domova (BAG W) so sídlom v Berlíne. V roku 2021 v Nemecku žilo 268.000 bezdomovcov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



BAG W nárast pripisuje rôznym faktorom vrátane zvýšeného počtu utečencov najmä z Ukrajiny, ktorí nemajú bývanie. Pôvodom nemeckých bezdomovcov je o päť percent viac, zatiaľ čo počet nenemeckých bezdomovcov vzrástol o 118 percent.



Príčiny bezdomovectva sú rôzne, pričom nenemeckí bezdomovci väčšinou v Nemecku nikdy nemali bývanie.



Ľudia bez domova s nemeckým občianstvom prišli o bývanie najmä v dôsledku vysťahovania (57 percent), pre dlhy za nájom a energie (21 percent), konflikty v ich životnom okolí (20 percent) a rozchod alebo rozvod (16 percent), uvádza BAG W.



Výkonná riaditeľka združenia Werena Rosenkeová upozornila, že inflácia, zvýšené náklady a nájomné zaťažujú najmä domácnosti s nízkymi príjmami. "To vedie k (energetickej) chudobe, dlhom za nájom a bezdomovectvu. Medzi obzvlášť zraniteľné skupiny patria nízkopríjmové jednočlenné domácnosti, osamelí rodičia a viacdetné páry," uviedla.



Výpočty združenia zahŕňajú nielen bezdomovcov, ktorí majú inštitucionálne ubytovanie napríklad v núdzových prístreškoch, ale aj ľudí s dočasným bývaním u priateľov a rodiny a ľudí úplne bez prístrešia, ktorí žijú na ulici.