V Nemecku sa z ochorenia COVID-19 vyliečila 106-ročná žena

Berlín 12. novembra (TASR) - Stošesťročná žena sa v Nemecku vyliečila z ochorenia COVID-19. Oznámila to spoločnosť, ktorá riadi nemocnicu v meste Oranienburg pri Berlíne, kde ženu liečili. V piatok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Žena, ktorú prepustili z nemocnice v utorok, "je vzhľadom na svoj vek vo veľmi dobrom zdravotnom stave, takže jej imunitný systém dokázal s našou pomocou úspešne bojovať proti koronavírusu", povedal vo štvrtok hlavný lekár Harald Pannwitz.



Pred niekoľkými dňami prepustili z nemocnice v Berlíne vyliečenú 97-ročnú ženu, takisto z nemeckej spolkovej krajiny Brandenbursko, ktorá Berlín obklopuje. Ženu z mesta Bernau pritom priviezli do nemocnice pre podozrenie z mozgovej príhody, potom zistili u nej nákazu koronavírusom.



K prípadu 106-ročnej ženy hlavný lekár dodal, že do nemocnice v Oranienburgu prišla so žalúdočnými kŕčmi a hnačkou a nemala žiadne výraznejšie problémy s dýchaním. Test však potvrdil, že pacientka má ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom, a okamžite ju umiestnili do izolácie.



Na žiadosť pacientky nemocnica jej meno nezverejnila.



Táto žena je jednou zo seniorov-pacientov, ktorí sa z ochorenia COVID-19 vyliečili v nemocniciach patriacich spoločnosti Oberhavel Kliniken, ako dodala samotná firma.



Oranienburg je metropolou okresu Oberhavel v severnej časti Brandenburska.



Interné oddelenie nemocnice teší úspech liečby. "Zamestnanci celého oddelenia, ale predovšetkým jednotky na liečbu pacientov s ochorením COVID-19, pracujú za ťažkých podmienok už mnoho mesiacov," uviedol Pannwitz a dodal, že to zvládajú profesionálne a pokojne.