V Nemecku sa začal proces s lekárom obvineným z vojnových zločinov

Frankfurt nad Mohanom 19. januára (TASR) - Na vyššom krajinskom súde v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom sa v stredu začal proces so sýrskym lekárom obvineným z vojnových zločinov a zo zločinov proti ľudskosti. Informovala o tom agentúra AFP.



Aláa Músá (36) pracoval podľa obžaloby od apríla 2011 do konca roku 2012 ako sekundárny lekár vo vojenskej nemocnici v meste Homs, kde rovnako ako v ďalšej vojenskej nemocnici v Damasku a vo väznici vojenskej rozviedky v Homse. Podľa obžaloby v týchto zariadeniach mučil väznených civilistov, odporcov prezidenta Bašára Asada, ktorých bil obuškami, kopal a spôsoboval im ďalšie zranenia, niekedy aj pomocou zdravotníckych prístrojov.



Prokuratúra ho viní zo zabitia jednej osoby, 18 prípadov mučenia, ťažkého ublíženia na zdraví a spôsobenia vážnej psychologickej ujmy, ako aj ďalších zločinov vrátane jedného, ktorý viedol k úmrtiu ďalšej osoby.



Prokurátorka Anna Zabecková ho obvinila z mučenia väzňov "v rámci rozsiahleho a systematického útoku na civilistov". Okrem iného je obvinený z toho, že polial alkoholom a následne zapálil genitálie jedného tínedžera a ďalšieho muža.



Músá čelí tiež obvineniam, že podal smrteľnú infúziu s jedovatou látkou väzňovi, ktorý sa bránil pred bitkou. V obžalobe sa takisto uvádza, že kopal a bil uväzneného muža, ktorý mal práve epileptický záchvat. O niekoľko dní dal lekár tomuto mužovi lieky a ten následne zomrel bez zistenia presnej príčiny smrti.



Aláa Músá pricestoval do Nemecka v roku 2015 nie ako utečenec ale na pracovné víza určené pre kvalifikovaných zamestnancov a následne tam pôsobil ako ortopéd na viacerých miestach. Polícia ho zadržala po výpovediach sýrskych svedkov v júni 2020 a odvtedy sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Všetky vznesené obvinenia odmieta.



Sýrsky exilový aktivista a novinár Sakher Edris, ktorý na tento proces pricestoval do Nemecka z Paríža, uviedol, že procesy pred nemeckými súdmi - týkajúce sa štátom podporovaného mučenia v Sýrii - predstavujú nádej pre príbuzných ľudí, ktorých v Sýrii zadržali bezpečnostné sily a odvtedy o nich nemajú žiadne informácie.



Minulý týždeň zaznel v nemeckom meste Koblenz vôbec prvý rozsudok na svete týkajúci sa štátom podporovaného mučenia v Sýrii. Bývalý plukovník sýrskej bezpečnosti bol odsúdený na doživotie za zločiny proti ľudskosti. Tento verdikt ešte nie je právoplatný, pripomína agentúra DPA.