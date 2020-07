V Nemecku sa začal proces s útočníkom z Halle

Magdeburg 21. júla (TASR) - Takmer deväť mesiacov po pravicovom teroristickom útoku vo východonemeckom meste Halle sa v utorok na krajinskom súde v Magdeburgu začal proces so Stephanom Ballietom, obžalovaným z dvojnásobnej vraždy a pokusu o vraždu 68 ľudí. Informuje o tom agentúra DPA.



Tento súdny proces je jedným z najvýznamnejších v dejinách Saska-Anhaltska - údajný páchateľ je obžalovaný z 13 trestných činov vrátane vraždy a pokusu o vraždu.



Súd povolil účasť aj 43 poškodených, ktorí sa pripojili k žalobe, a celkovo predvolal 147 svedkov. Obžaloba spolkovej prokuratúry má rozsah 121 strán. Na pojednávanie je do polovice októbra nateraz stanovených 18 pojednávacích dní.



Obžalovaného 28-ročného Nemca priviezli na súd policajné a súdne vozidlá. Denník Bild zverejnil fotografie, na ktorých je vidieť, ako domnelého páchateľa spred vrtuľníka v putách eskortujú maskovaní príslušníci špeciálnych jednotiek.



Ozbrojený útočník sa 9. októbra - na židovský sviatok Jom kipur - pokúsil dostať v meste Halle do budovy synagógy. Podľa prokuratúry bolo jeho cieľom zastreliť čo najviac z 52 ľudí, ktorí sa tam v tom čase nachádzali.



Keď sa mu nepodarilo vojsť do budovy cez zabarikádované dvere, zavraždil pri úteku z miesta činu dvoch ľudí - neďaleko synagógy 40-ročnú ženu a v predajni s kebabom 20-ročného muža.



Polícia ho zadržala o hodinu a pol neskôr približne 50 kilometrov od Halle. Išlo o jeden z najhorších antisemitských útokov v nemeckých povojnových dejinách.



Muž čelí tiež obvineniam z podnecovania k nenávisti, ublíženia na zdraví a vydierania. Podľa prokuratúry konal na základe "antisemitského, rasistického a xenofóbneho presvedčenia".



V prípade uznania za vinného mu hrozí doživotný trest odňatia slobody. Stephan Balliet sa k väčšine obvinení priznal.



Obžaloba bola podaná 16. apríla na súde v Naumburgu, ležiacom približne 75 kilometrov južne od Halle.



"Závažnosť obvinenia a politický význam spáchaných činov dodávajú tomuto procesu osobitnú váhu," povedal Henning Haberland, hovorca vyššieho krajinského súdu v Naumburgu. Aj z tohto dôvodu sa podľa jeho slov súdny proces nekoná priamo v Naumburgu, ale v najväčšej pojednávacej miestnosti v Sasku-Anhaltsku - v Magdeburgu.



Pred začiatkom procesu sa pred budovou súdu na prejav solidárnosti s pozostalými a obeťami zhromaždila zhruba stovka ľudí.



Poškodení žiadajú najmä objasnenie pozadia tohto činu - konkrétne, ako mohlo dôjsť k tomu, že sa páchateľ radikalizoval až do takej miery, že sa rozhodol zaútočiť, povedal právnik Juri Goldstein.



Jedna z vedľajších žalobkýň - Christina Feistová, ktorá sa v čase útoku nachádzala vo vnútri synagógy - poukázala na každodenný antisemitizmus v Nemecku a vyzvala na občiansku odvahu.



"Antisemitizmus a pravicovo-radikálne ideológie nie sú v Nemecku žiadnym novým javom. Antisemitské útoky sú smutnou súčasťou nášho každodenného života a sú symptómami antisemitizmu, ktorý je v nemeckej spoločnosti hlboko zakorenený," povedala. Dodala, že každý takýto útok je útokom na demokraciu a otvorenú spoločnosť.