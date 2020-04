V Nemecku sa začal prvý súdny proces so Sýrčanmi obvinenými z mučenia

Berlín 23. apríla (TASR) - V nemeckom meste Koblenz sa vo štvrtok začal súdny proces s dvoma bývalými členmi bezpečnostných síl sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Podozriví sú obvinení zo spáchania zločinov proti ľudskosti vrátane mučenia a sexuálneho násilia, informuje tlačová agentúra Reuters.



Podľa nemeckej generálnej prokuratúry ide o "celosvetovo prvý proces s členmi Asadovho režimu". V Nemecku je možné postaviť pred súd podozrivých z takýchto zločinov, aj keď sa odohrali mimo krajiny a obeťami nie sú Nemci.



Združenie nemeckých sudcov uviedlo, že generálna prokuratúra momentálne vyšetruje 100 podozrivých prípadov zločinov proti ľudskosti, ktoré sa mali odohrať v Sýrii, Iraku, Líbyi, Afganistane, Mali, Nigérii, Gambii, Pobreží Slonoviny a Kongu.



"Vojnoví zločinci nenájdu v Nemecku úkryt. Činnosť nemeckého justičného systému v oblasti medzinárodného trestného práva stanovuje globálny štandard," uviedol pre tlačovú agentúru DPA predseda uvedeného združenia Sven Rebehn.



Asad sa usiluje o zachovanie kontroly nad svojou krajinou od marca 2011, keď sa začali pokojné protivládne protesty, ktoré sa však postupne rozvinuli do zničujúcej občianskej vojny. Prvotné hnutie demonštrantov bolo brutálne potlačené.



Ľudskoprávni aktivisti privítali tento súdny proces ako prvý krok smerom k spravodlivosti pre tisíce Sýrčanov, ktorí boli mučení vo vládnych zariadeniach. Úsilie zriadiť medzinárodný tribunál pre Sýriu však zlyhalo.



"Náhodné zatýkanie a mučenie je hlavnou zbraňou Asadovho režimu na rozosievanie strachu medzi Sýrčanmi a na potláčanie ich požiadaviek týkajúcich sa demokracie a spravodlivosti. Tento proces zlomí imunitu zločincov v Sýrii, od hlavy režimu až po radových členov bezpečnostných síl," uviedol jeden z ľudskoprávnych aktivistov.



Sýrska vláda pravidelne popiera správy o mučení a mimosúdnych zabitiach, samotný Asad v minulosti odmietol takéto obvinenia voči bezpečnostnému aparátu. O štvrtkovom súdnom procese v Koblenzi neinformovali ani sýrske štátne médiá, ani tamojší predstavitelia.



Prvý z dvojice je obvinený z 58 vrážd v damaskej väznici, kde bolo v rokoch 2011-12 mučených najmenej 4000 opozičných aktivistov. Muž podľa prokuratúry dozeral na vypočúvania a do Nemecka prišiel v roku 2014. Druhý muž je obvinený z účasti na mučení najmenej 30 osôb, ktoré úrady zatkli po protiasadovskej demonštrácii v roku 2011. Do Nemecka prišiel v roku 2018.



Západné mocnosti chceli zriadiť medzinárodný tribunál pre Sýriu, avšak táto iniciatíva bola v Bezpečnostnej rade OSN zablokovaná Ruskom a Čínou. Sýria zároveň nie je signatárom Rímskeho štatútu medzinárodného trestného súdu v Haagu.



Aktivisti a preživší dúfajú, že proces v Koblenzi otvorí dvere podobným procesom v ďalších európskych krajinách, ktoré majú univerzálne jurisdikčné zákony - ako napríklad Nórsko - a kde podľa predpokladov žijú bývalí príslušníci sýrskych bezpečnostných zložiek.