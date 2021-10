V Nemecku sa začal súd s 96-ročnou sekretárkou z koncentračného tábora

Berlín/Itzehoe 19. októbra (TASR) - V severonemeckom meste Itzehoe sa v utorok začal súdny proces s bývalou sekretárkou z koncentračného tábora Stutthof. Irmgard Furchnerová si na súde oficiálne vypočula obvinenia zo spoluúčasti vo viac ako 11.000 prípadoch vrážd, ktoré voči nej vzniesli, informovala agentúra AP.



Súdny proces s 96-ročnou Furchnerovou sa mal pôvodne začať už 30. septembra, dôchodkyňa však vtedy na pojednávanie neprišla a pokúsila sa o útek. Opustila pritom opatrovateľský dom v meste Quickborn ležiacom neďaleko Hamburgu. Údajne si zavolala taxík a dala sa odviezť na zastávku metra Norderstedt Mitte.



Úrady na ňu vydali zatykač a zadržali ju o niekoľko hodín po úteku. Polícia ju následne vzala do väzby, z ktorej ju prepustili po piatich dňoch pod podmienkou, že bude dodržiavať "preventívne opatrenia". Podľa medializovaných informácií pripevnili dôchodkyni na nohu monitorovací náramok.



Napriek svojmu pokročilému veku bola Furchnerová uznaná za zdravotne spôsobilú absolvovať proces. Do súdnej siene ju v utorok priviezli na invalidnom vozíku. Vypočula si body obžaloby, čo je krok, ktorý nemohol prebehnúť v jej neprítomnosti. K vzneseným obvineniam sa však nevyjadrila.



Irmgard Furchnerová pracovala ako stenografka a sekretárka v nacistickom koncentračnom tábore Stutthof od júna 1943 do apríla 1945. Podľa obžaloby vybavovala všetku korešpondenciu pre veliteľa SS Paula Wernera Hoppeho. Okrem iného písala príkazy na deportáciu a popravu, ktoré jej diktoval Hoppe.



Furchnerovej obhajca Wolf Molkentin ešte pred prvým pojednávaním tvrdil, že nie je jasné, či jeho klientka vedela, aký osud čaká ľudí deportovaných do koncentračných táborov. Keď v tábore nastúpila ako stenografka, mala len 18 rokov.



Proces s ňou práve preto prebieha na súde pre mladistvých. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 26. októbra.