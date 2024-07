V Nemecku sa začal súd s mužmi podozrivými z členstva v odnoži ISIS

Düsseldorf 30. augusta (TASR) - V Nemecku sa začal súdny proces so siedmimi osobami, ktoré podozrievajú z účasti v miestnej bunke džihádistickej teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS) v Nemecku. V utorok to uviedla nemecká prokuratúra. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



Údajne ide o členov odnože ISIS nazývanej Islamský štát Chorásán (IS-K). Skupina pôsobí najmä Afganistane, Pakistane a Strednej Ázii.



V obžalobe sa píše, že podozriví si vyhľadali potencionálne miesta pre útoky v Nemecku a iných štátoch v Západnej Európe. Vyšetrovatelia však neobjavili žiadne dôkazy o tom, že by skupina mala konkrétne plány útokov.



Hovorca súdu v Düsseldorfe uviedol, že obžalovaní zatiaľ vo veci nevypovedali. Advokátka jedného z nich pred začiatkom pojednávania uviedla, že jej klient nie je terorista ani prívrženec fundamentalistických islamských hnutí.



Polícia obžalovaných zadržala pred rokom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko a odvtedy sú vo väzbe.



Prokuratúra uviedla, že muži sa do Nemecka dostali cez Ukrajinu a využili chaos spôsobený vojnou. Po príchode založili lokálnu bunku IS-K. Skupina údajne potencionálne útoky cielila najmä na ľudí židovského pôvodu a na mešity, ktoré vedú liberálni moslimovia. "Ich cieľom bolo spáchať závažné útoky v Európe s cieľom propagovať neľudskú ideológiu teroristickej organizácie IS-K." uviedol predstaviteľ prokuratúry.



Úrady uviedli, že obžalovaní sú muži vo veku od 21 do 47 rokov. Piati pochádzajú z Tadžikistanu, jeden z Kirgizska a jeden z Turkménska. Údajný šéf skupiny je vo väzení v Holandsku a súdiť ho budú v samostatnom procese.