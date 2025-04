V Nemecku sa začal súd s napomáhačom pri prevádzaní migrantov do SR

Berlín 23. apríla (TASR) - V Nemecku sa v stredu začal súd s 24-ročným mužom obžalovaným z napomáhania pri prevádzačstve migrantov. Prípad sa udial ešte v auguste 2022, keď 27 migrantov z Afganistanu a Sýrie smerujúcich z Budapešti na Slovensko odhalila polícia po autonehode dodávky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa prokuratúry si obžalovaný prenajal dodávku v berlínskej štvrti Kreuzberg a odviezol ju do Budapešti, kde ju odovzdal komplicovi. Podľa vyšetrovateľov ju komplic 18. augusta 2022 použil na prepravu migrantov na Slovensko.



Obžaloba tvrdí, že migranti boli v nákladnom priestore „bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení“ a bez dostatočného prívodu vzduchu. Podľa prokuratúry existovalo riziko, že by sa v dodávke mohli udusiť alebo zomrieť pri dopravnej nehode.



Dodávka sa na slovenskom území cestou z Budapešti zrazila s ďalším vozidlom. Podľa policajtov, ktorí vypovedali pred súdom, krátko po nehode sa na mieste objavila aj druhá dodávka, do ktorej nastúpilo niekoľko migrantov. Neskôr ju zastavila slovenská polícia a zadržala druhého vodiča. Nič však podľa nich nenasvedčovalo tomu, že obžalovaný bol v kontakte s druhým vodičom.



Pokračovanie súdneho konania je naplánované na 30. apríla