V Nemecku sa začal súd s obvinenými z lúpeže šperkov z 18. storočia

Jeden z obvinených si zakrýva v pojednávacej miestnosti súdu, v ktorom sa začal proces v kauze lúpeže šperkov z múzea v Drážďanoch v piatok 28. januára 2022. Foto: TASR/DPA

Novinári čakajú pred budovou súdu, v ktorom sa začal proces v kauze lúpeže šperkov z múzea v Drážďanoch v piatok 28. januára 2022. Foto: TASR/DPA

Berlín 28. januára (TASR) - V piatok sa začal súdny proces so šiestimi mužmi obvinenými z účasti na lúpeži historických šperkov zo štátneho múzea v Drážďanoch. K lúpeži došlo v roku 2019, šperky sa však dosiaľ nenašli, informuje agentúra Reuters.Pred súd sa postavili šiesti občania Nemecka vo veku od 22 do 27 rokov. Počas vyšetrovania polícia potvrdila, že ide o členov klanu Remmovcov – rodiny s arabskými koreňmi, ktorá je známa väzbami na organizovaný zločin.Podľa obžaloby ozbrojení lupiči ukradli 25. novembra 2019 nadránom z múzea Grünes Gewölbe (Zelená klenba) 21 šperkov zdobených viac ako 4300 diamantmi. Ich odhadovaná hodnota je 113 miliónov eur.Vyšetrovatelia pokračujú v pátraní po ukradnutých artefaktoch, obžalovaní k nim neposkytli žiadne informácie. Polícia preto ponúkla odmenu 500.000 eur za poskytnutie informácií, ktoré povedú k ich nájdeniu.Všetci podozriví sú vo väzbe, pričom dvaja z nich si odpykávajú trest za krádež stokilogramovej zlatej mince z Bodeho múzea v Berlíne v roku 2017.Ukradnuté šperky boli súčasťou kolekcie saského kurfirsta Augusta Silného z 18. storočia. Túto zbierku vytváral panovník v rámci súperenia s francúzskym kráľom Ľudovítom XIV.Šperky prežili spojenecké nálety v druhej svetovej vojne, avšak Červená armáda ich odvliekla ako vojnovú korisť do Sovietskeho zväzu. Do saskej metropoly boli navrátené až v roku 1958.V múzeu, ktoré je súčasťou Kráľovského paláca v Drážďanoch, sa tiež nachádza jedna z najväčších umeleckých zbierok v Európe.