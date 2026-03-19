V Nemecku sa začal súd s údajným útočníkom, ktorý dobodal tínedžera
Pred sudcov Krajinského súdu v Detmolde sa postavil 33-ročný Nemec.
Detmold 19. marca (TASR) - Päť mesiacov po smrteľnom útoku nožom na 16-ročného chlapca v supermarkete v meste Lemgo v západonemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, začal sa vo štvrtok súdny proces s údajným útočníkom. Tento tragický incident vyvolal v Nemecku minulý rok šok, pripomenula agentúra DPA, píše TASR.
Pred sudcov Krajinského súdu v Detmolde sa postavil 33-ročný Nemec. Obvinený je z toho, že vlani v októbri pribehol večer na parkovisku s nožom ku skupinke troch ľudí. Dvom sa podarilo utiecť, tretieho, 16-ročného mladíka prenasledoval do supermarketu, kde ho zvalil pri pokladni na zem a dvakrát bodol nožom do hrude i hlavy. Pitva odhalila, že tínedžer bol na mieste mŕtvy.
Hovorca Krajinského súdu poukázal na to, že tragickú udalosť dostatočne zdokumentovali bezpečnostné kamery. Motív tohto brutálneho činu však zostáva nejasný. Na súdne pojednávanie predvolali viacerých svedkov, ako aj dvoch spoločníkov zavraždeného. Podľa prokuratúry sa obeť a útočník nepoznali.
Krátko pred začiatkom súdneho procesu obhajca Jerrit Schöll oznámil, že jeho klient chce „prevziať plnú zodpovednosť“ a ľutuje svoj čin.
