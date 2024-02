V Nemecku sa začal súd s vodcom údajnej sekty

Schweinfurt 19. februára (TASR) - V nemeckej spolkovej krajine Bavorsko sa v pondelok začal súdny proces so "spirituálnym vodcom" údajnej sekty, ktorý čelí obvineniam zo znásilnenia a závažného ublíženia na zdraví. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Podľa prokurátorov viedol tento 42-ročný Nemec komunitu ľudí z bytu v meste Schweinfurt. Svedok v pondelok vo výpovedi uviedol, že v byte žilo 20 osôb, ktorých cieľom bolo podporovať ľudí na ich ceste k uzdraveniu a rozvíjaniu sa.



Vo svojej funkcii vodcu mal tento muž vlani v máji brutálne znásilniť a fyzicky napadnúť svoju bývalú partnerku. V spoločnom byte ju tiež údajne trikrát dusil až do bezvedomia. Všetko podľa prokurátorov spravil preto, aby z nej vyhnal démonov.



"Obeť utrpela niekoľko modrín, hematómov a opuchov na tele v dôsledku úderov, kopancov a škrtenia zo strany obvineného," uviedla prokurátorka Melanie Rothová v pondelok pred súdom.



Vyšetrovanie polície odhadilo, že drogy, ako napríklad kokaín či LSD, hrali dôležitú úlohu v komunite, ktorá sa svojich členov snažila zbaviť "parazitov" alebo zistiť údajné pochybenie.



"Metódy používané obvineným zahŕňali aj telesné tresty a - pokiaľ ide najmä o ženy - vykonávanie alebo tolerovanie sexuálnych aktov s obvineným a zo strany obvineného," dodala Rothová.



Na začiatok pojednávania sa dostavili aj viacerí podporovatelia obvineného a snažili sa dostať do súdnej siene. Pre nedostatok miesta však väčšine vstup zamietli. Na pojednávaní sa zúčastnili aj viacerí predstavitelia katolíckej a protestantskej cirkvi.



Obhajoba si podľa DPA predvolala svedkov, ktorí údajnú obeť v prípade vykreslili ako manipulatívnu s extrémnymi a násilnými sexuálnymi túžbami.



Svedkyňa, ktorá bola so zneužitou ženou v deň, kedy došlo k trestnému činu, pred súdom tvrdila, že bola týraná, s opuchnutou tvárou, krvavým nosom a krvavými ústami. Podľa výpovede mala tiež dojem, že žena je od obvineného vodcu závislá. "Pravdepodobne ju bil a snažil sa z nej vyhnať démonov," dodala.