Začal sa súd so 100-ročným bývalým dozorcom koncentračného tábora

Na snímke 100-ročný Leon Schwarzbaum, ktorý prežil holokaust, ukazuje rodinné fotografie počas procesu s Josefom S. Foto: TASR/AP

Neuruppin 7. októbra (TASR) - V nemeckom meste Neuruppin sa vo štvrtok začal proces so 100-ročným bývalým dozorcom, ktorý je obžalovaný z napomáhania k vražde v 3518 prípadoch v koncentračnom tábore Sachsenhausen. Stal sa najstaršou osobou súdenou za zločiny, ktoré mal na svedomí vtedajší nacistický režim, informovala agentúra AFP.Obžalovaný muž pôsobil ako dozorca v koncentračnom tábore Sachsenhausen pri Berlíne v rokoch 1942 až 1945. Obvinenia voči nemu sa týkajú aj napomáhania k "poprave sovietskych vojnových zajatcov v roku 1942 zastrelením" a vražde väzňov "pomocou jedovatého plynu Cyklón B".Stefan Waterkamp, právny zástupca obžalovaného Josefa S., pred súdom uviedol, že jeho klient sa nebude vyjadrovať k samotnej práci v tábore, ale poskytne informácie len o vlastnej osobnej situácii.Napriek svojmu súčasnému pokročilému veku bol obžalovaný uznaný za zdravotne spôsobilého postaviť sa pred súd. Na pojednávanie, ktoré sa vzhľadom na obrovský záujem o prípad konalo v športovej hale, prišiel dôchodca za pomoci chodítka. Súdny proces by mal trvať do začiatku januára.V Sachsenhausene väznili nacisti v rokoch 1936 – 1945 podľa údajov miestneho spomienkového centra viac ako 200.000 ľudí. Desaťtisíce z nich zomreli na následky hladu, chorôb, nútených prác, lekárskych pokusov, zneužívania alebo sa stali obeťami systematických vyhladzovacích akcií.Nemecko sa v posledných rokoch snaží urýchliť procesy s ešte žijúcimi členmi vedení nacistických koncentračných táborov. Spúšťačom bol prípad bývalého dozorcu vo vyhladzovacom tábore Sobibor Johna Demjanjuka v roku 2011, odsúdeného za spoluúčasť na vraždách, ktoré mal podľa súdu na svedomí vtedajší nacistický režim. Súdy odvtedy netrvajú na dokazovaní individuálnej viny, ktoré býva často nemožné.